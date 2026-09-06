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06 сентября, 21:14

Происшествия

Суд арестовал мужчину по обвинению в убийстве семейной пары в Истре

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Суд заключил под стражу 65-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве семейной пары в деревне Лобаново, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Он был арестован по ходатайству следователя следственного отдела по Истре. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство двух или более лиц".

По информации следствия, преступление было совершено в конце августа – злоумышленник выстрелил в супружескую пару из пистолета, а затем расчленил тела и закопал их на своей территории.

Заявление об исчезновении супругов подали родственники. Оказалось, что в день исчезновения потерпевшие находились в доме обвиняемого. Мужчина признал вину и объяснил, что мотивом стал конфликт, который связан с разделом земельного участка и долговыми обязательствами.

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