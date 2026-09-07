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01:28

Происшествия

Пять человек погибли в результате инцидента с грузовым Boeing 767 в Майами

Фото: depositphotos/zimmytws

В международном аэропорту Майами в США грузовой самолет Boeing 767, выполнявший рейс для Amazon Prime Air, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в ходе пресс-концеренции сообщила шериф округа Майами-Дейд Рози Кордеро Стутз.

В результате происшествия погибли не менее пяти человек. Еще несколько пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Шериф также отметила, что угрозы для общественной безопасности в настоящее время нет. Подробности инцидента выясняются.

Ранее американский военный вертолет потерпел крушение в штате Колорадо. Офис местного шерифа сообщил об отсутствии пострадавших. В ВС США отметили, что ЧП произошло во время тренировочного полета в рамках плановых учебных мероприятий вблизи Денвера.

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