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07 сентября, 17:26

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Имплантолог Дахкильгов: украшения на зубах нарушают гигиену и провоцируют кариес

Имплантолог предупредил о вреде украшений на зубах

Фото: 123RF.com/edwardolive

Украшения на зубах вредят гигиене и провоцируют кариес, заявил главврач, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов. Его слова приводит издание Life.ru.

В интернете представлен большой ассортимент разных украшений для зубов – металлические фигурки со стразами или камнями, вновь вошедшие в моду скайсы, грилзы и даже временные пломбы или накладки. Однако попытки наклеить их в домашних условиях могут серьезно навредить. Например, при попадании фиксирующего материала под десну начинается хроническое воспаление, причину которого сможет выявить только пародонтолог.

По словам Дахкильгова, дополнительные элементы на зубах создают ретенционные пункты для скопления налета, в результате вокруг них появляются очаги деминерализации – белые пятна, которые могут перерасти в глубокий кариес.

Отдельную опасность для гигиены представляют пирсинг языка и уздечки. Инородный предмет во рту постоянно травмирует мягкие ткани. Десна из-за непрекращающегося растяжения, давления и натяжения может приподниматься, что приводит к рецессиям – оголению шейки зуба. Помимо того, длинная штанга пирсинга постоянно бьет по зубам изнутри, что способствует появлению трещин и выраженной чувствительности.

Ранее стоматолог Алексей Антипенко сообщил, что использование ирригатора может быть опасно для людей с заболеваниями десен, острыми инфекциями полости рта и туберкулезом. По его словам, ирригатор в первую очередь предназначен для пациентов с коронками, мостами, имплантами и пролеченными заболеваниями пародонта. Люди со здоровыми зубами не нуждаются в аппарате – им достаточно щетки и зубной нити.

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