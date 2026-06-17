Врач Беляева: неправильно подобранная зубная щетка грозит развитием пародонтита

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Неправильный выбор зубной щетки может привести к пародонтиту, а также появлению клиновидных дефектов и эрозий на деснах. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева.

По ее словам, при выборе самое важное – обратить внимание на жесткость щетины.

"Большинству людей идеально подходят щетки средней жесткости. Они качественно очищают зубы, но при этом не повреждают десну и эмаль. Однако тем, у кого десны уже кровоточат, болят, следует использовать только мягкую щетину", – посоветовала врач.

В таком случае к классическим вычищающим движениям также важно добавить несильные вибрирующие, чтобы добиться качественной гигиены полости рта, добавила стоматолог.





Мария Беляева врач – стоматолог-терапевт А вот от жестких щеток всем лучше отказаться, потому что стоит сделать чуть более сильное нажатие во время чистки, и можно повредить десну. Травма начнет кровоточить, болеть, в итоге это способно привести к развитию воспалительных заболеваний – гингивиту и пародонтиту. Кроме того, возможно образование некариозных поражений в области шейки зуба, таких как клиновидный дефект и эрозии.

Также стоматолог посоветовала обратить внимание, из какого материала сделаны щетинки. Идеальный вариант – синтетика (нейлон, полиэстер).

"Советую отказаться от натуральных щетинок, потому что они более подвержены накоплению бактерий, которые будут вызывать различные воспаления в ротовой полости", – отметила Беляева.

Отдавать предпочтение лучше щеткам с небольшой головкой, которая может легко добираться до седьмых и восьмых зубов и хорошо прочищать весь ряд. Еще лучше выбирать варианты с ровным срезом щетины, который будет обеспечивать большую площадь соприкосновения с поверхностью каждого зуба и, соответственно, способствовать более тщательной очистке.

При этом всегда надо помнить, что гигиена рта должна обязательно проводиться два раза в день – утром и вечером, не менее пяти минут, чтобы была возможность качественно прочистить каждый зуб со всех сторон, заключила Беляева.

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