Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 15:19

Общество
Главная / Новости /

Шеф-повар Мещеряков: шоковая заморозка – один из способов сохранения урожая кабачков

Шеф-повар рассказал о правильной заморозке кабачков на зиму

Фото: 123RF.com/fascinadora

Шоковая заморозка является одним из способов сохранения урожая кабачков до весны. Об этом телеканалу "360" заявил шеф-повар Евгений Мещеряков.

"При дефростации кабачки придется готовить сразу. Готовить можно сразу замороженными – потушить в овощное рагу, например, сделать кабачковую икру или вообще варенье", – сказал он.

Без термической обработки размороженные овощи размякают из-за разрушения структуры клетчатки и кристаллизации воды внутри. Мещеряков добавил, что кабачки замораживают на зиму нечасто.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что здоровому человеку можно употреблять примерно 200–300 граммов кабачков за один раз, однако стоит полагаться на собственные ощущения. По ее словам, овощ лучше готовить на пару или запекать. Кроме того, его можно есть в сыром виде.

"Новости дня": кабачки нового урожая появились на московских ярмарках

Читайте также


обществоеда

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика