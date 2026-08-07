Шеф-повар Мещеряков: шоковая заморозка – один из способов сохранения урожая кабачков

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Шоковая заморозка является одним из способов сохранения урожая кабачков до весны. Об этом телеканалу "360" заявил шеф-повар Евгений Мещеряков.

"При дефростации кабачки придется готовить сразу. Готовить можно сразу замороженными – потушить в овощное рагу, например, сделать кабачковую икру или вообще варенье", – сказал он.

Без термической обработки размороженные овощи размякают из-за разрушения структуры клетчатки и кристаллизации воды внутри. Мещеряков добавил, что кабачки замораживают на зиму нечасто.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что здоровому человеку можно употреблять примерно 200–300 граммов кабачков за один раз, однако стоит полагаться на собственные ощущения. По ее словам, овощ лучше готовить на пару или запекать. Кроме того, его можно есть в сыром виде.