Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 18:40

Политика
Главная / Новости /

МИД РФ: Брюссель использует повестку прав человека для вмешательства в дела других стран

Брюссель использует повестку прав человека для вмешательства в дела других стран – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Брюсселе больше не скрывают использование повестки прав человека для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

Поводом для заявления стал доклад Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности о правах человека и демократии в мире за 2025 год, который был обнародован в августе.

Захарова также отметила, что в Евросоюзе признаются в выделении значительного финансирования на поддержку "гражданского общества", СМИ, журналистов и активистов в отдельных странах. По ее словам, эти средства направляются на оказание влияния на внутриполитическую обстановку и внешнеполитический курс таких государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств. В связи с этим он указал, что Москва ожидает такого же отношения к себе. Представитель Кремля напомнил, что в США проводились различные расследования по этому поводу и все они не нашли подтверждений причастности российской стороны к этому.

Читайте также


политикаМария Захарова

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика