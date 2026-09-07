Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Брюсселе больше не скрывают использование повестки прав человека для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

Поводом для заявления стал доклад Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности о правах человека и демократии в мире за 2025 год, который был обнародован в августе.

Захарова также отметила, что в Евросоюзе признаются в выделении значительного финансирования на поддержку "гражданского общества", СМИ, журналистов и активистов в отдельных странах. По ее словам, эти средства направляются на оказание влияния на внутриполитическую обстановку и внешнеполитический курс таких государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств. В связи с этим он указал, что Москва ожидает такого же отношения к себе. Представитель Кремля напомнил, что в США проводились различные расследования по этому поводу и все они не нашли подтверждений причастности российской стороны к этому.

