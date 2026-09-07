РИА Новости: мужчина упал в шахту лифта в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Мужчина упал в шахту лифта в Малом Кисловском переулке в центре Москвы. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Инцидент произошел в доме 3, после падения пострадавший оставался в сознании. Обстоятельства происшествия и личность мужчины устанавливаются.

Ранее в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева спасли 60-летнего мужчину, который упал с четырехметровой высоты дачной крыши. С травмами ребер, ушибом легких и повреждениями позвоночника его доставили в реанимацию.

После стабилизации состояния хирурги удалили скопившуюся в плевральной полости жидкость. Через неделю пациента выписали, он чувствовал себя хорошо.