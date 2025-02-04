Мужчина вытолкнул из окна свою знакомую в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который, предположительно, вытолкнул из окна свою знакомую в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Трагедия произошла 2 февраля в квартире дома на улице Маршала Савицкого. По версии следствия, фигурант поссорился со своей знакомой и избил ее. Затем мужчина толкнул пострадавшую в сторону оконного проема, из-за чего она выпала. Женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее семейная пара поссорилась в доме на улице Коненкова столичного района Бибирево. Супруга вызвала полицейских, утверждая, что ее муж якобы хочет выкинуть годовалого ребенка в окно. Обоих доставили в отделение полиции, ребенку ничего не угрожает. Ситуацию с конфликтом взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

