Омбудсмен Ярославская взяла на контроль ситуацию с конфликтом в семье в Бибиреве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с конфликтом в семье в Бибиреве.

"Прибывшие на место стражи порядка забрали супругов в отдел для разбирательства. По информации правоохранителей, угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Как стало известно, мужчина вытолкал женщину за дверь, после чего она сразу позвонила в полицию", – написала Ярославская в своем телеграм-канале.

Ранее в полицию поступило сообщение об угрозе мужчины выкинуть ребенка из окна на северо-востоке Москвы. Предварительно установлено, что в семейной паре произошел конфликт. В ходе ссоры женщина сообщила в полицию "о якобы имевших место противоправных действиях в отношении ее годовалого ребенка". Позже семейную пару доставили в ОМВД.