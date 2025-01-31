31 января, 14:26Происшествия
Полиция задержала мужчину с пистолетом в Химках
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Подмосковные полицейские задержали мужчину с пистолетом в Химках. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.
Правоохранителям поступила информация о том, что на балконе одного из жилых домов, расположенных на Молодежной улице, находится вооруженный мужчина.
В результате полицейские, прибыв на место происшествия, задержали и доставили в отделение жителя Пензенской области 1992 года рождения. У него изъяли предмет, похожий на пистолет. Его отправили на экспертизу.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.
Ранее мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в Балашихе. Это произошло во время ссоры с женщиной. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а пострадавшей была оказана необходимая медпомощь.
Правоохранители смогли установить личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.