Полиция задержала мужчину с пистолетом в Химках

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Подмосковные полицейские задержали мужчину с пистолетом в Химках. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

Правоохранителям поступила информация о том, что на балконе одного из жилых домов, расположенных на Молодежной улице, находится вооруженный мужчина.

В результате полицейские, прибыв на место происшествия, задержали и доставили в отделение жителя Пензенской области 1992 года рождения. У него изъяли предмет, похожий на пистолет. Его отправили на экспертизу.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в Балашихе. Это произошло во время ссоры с женщиной. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а пострадавшей была оказана необходимая медпомощь.

Правоохранители смогли установить личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

