Аналитик Уотсон предупредил об "армагеддоне" после визита комитета НАТО в Киев

Фото: x.com/NATO

Политический аналитик Алан Уотсон раскритиковал визит Военного комитета НАТО на Украину и предупредил об опасности дальнейшей эскалации конфликта. Свою позицию он изложил в соцсети X, комментируя поездку в Киев представителей всех 32 стран Альянса.

Уотсон заявил, что после событий 2014 года российские власти неоднократно называли возможное членство Украины в НАТО угрозой национальной безопасности России. По мнению аналитика, на фоне укрепления связей между Альянсом и Киевом конфликт "неумолимо движется к армагеддону".

Отдельно он провел параллель с Первой мировой войной. Уотсон отметил, что тогда система союзов и мобилизационные процессы способствовали превращению регионального кризиса на Балканах в конфликт общеевропейского масштаба.

"Войны разрастаются из-за ошибок, просчетов и реакций на события, которые, как впоследствии уверяют политики, никто не планировал", – написал аналитик.

Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне посетил Киев 6 октября. Делегация встретилась с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. В НАТО заявили, что стороны обсуждали военные приоритеты Украины.