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08 октября, 02:22

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Евродепутат Картхайзер: в ЕС хотят создать аналог четвертой статьи НАТО

Евродепутат раскрыл, зачем ЕС торопится создать свой аналог четвертой статьи НАТО

Фото: x.com/EU_Commission

Еврокомиссия хочет ускорить создание механизма, аналогичного статье 4 НАТО, до возможной смены властей во Франции и Германии в 2027 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на евродепутата от Люксембурга Фернана Картхайзера.

По словам политика, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, хочет продвинуть инициативу до серьезных изменений в правительствах двух ведущих стран ЕС.

Статья 4 НАТО предусматривает консультации между странами альянса, если одно из государств считает, что под угрозой находятся его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность. При этом такой механизм сам по себе не означает автоматического применения военной силы.

Картхайзер считает, что подобная инициатива Евросоюза может вызвать негативную реакцию со стороны общественности. По его мнению, такой шаг на фоне нынешней ситуации в Европе будет воспринят как опасный.

При этом у ряда европейских дипломатов остаются вопросы к функциям нового механизма. Они опасаются, что он может дублировать существующие процедуры НАТО и привести к появлению параллельных каналов принятия решений.

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