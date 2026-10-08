Евросоюз может принять 23-й пакет санкций против РФ до конца года

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Страны Евросоюза могут принять 23-й пакет антироссийских санкций до конца 2026 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на евродепутата от Румынии Диану Шошоакэ.

"Каждая санкционная мера ЕС против Российской Федерации равносильна самосаботажу и подрыву европейской экономики. Создается впечатление, что они одержимы идеей саморазрушения", – отметила парламентарий.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций. Новые ограничения затронут более 1,5 тысячи компаний и физических лиц, которые связаны с российским оборонным сектором. Предполагается, что пакет будет утвержден Советом ЕС уже в скором времени.

Между тем Япония также ввела новые санкции против России. Токио включил в списки 33 компании и 9 граждан, а также 4 организации из Турции и ОАЭ. Вместе с тем рестрикции затронули 35 судов, якобы связанных с российской стороной.