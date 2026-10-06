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03:00

Политика

Захарова заявила, что новые санкции Японии подтверждают ее несамостоятельность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Очередные ограничительные меры Японии против РФ демонстрируют несамостоятельность внешнеполитического курса Токио. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Японская сторона объявила о новых санкциях против России 2 октября. Токио включил в санкционные списки 33 компании и 9 граждан из России, а также 4 организации из Турции и ОАЭ. Более того, Япония ввела ограничения в отношении 35 судов, якобы связанных с РФ.

Захарова подчеркнула, что такие действия продиктованы не национальными интересами Японии, а безоглядной солидаризацией с единомышленниками в Евро-Атлантике, которые зациклены на идее нанесения России "стратегического поражения".

Представитель МИД также отметила, что правительство премьер-министра Санаэ Такаити продолжает предпринимать бездумные шаги, провоцирующие дальнейшую деградацию "того немногого, что осталось от отношений Токио с Москвой". По ее оценке, такие действия не приближают установление долгосрочного мира на Украине, а лишь отдаляют его перспективу.

"Недружественные выпады Токио не останутся без соразмерных контрмер с нашей стороны, которые будут ориентированы прежде всего на сферы, представляющие интерес для Японии", – заключила Захарова.

Ранее в МИД РФ заявили, что двусторонние связи Москвы и Токио продолжают серьезно деградировать, а практическое взаимодействие сохраняется лишь по отдельным вопросам.

При этом ряд политических и общественных деятелей Японии в личных контактах выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио. Однако Такаити продолжает линию своих предшественников.

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Сюжет: Санкции
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