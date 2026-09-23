МИД РФ предупредил о негативных последствиях курса Японии на ремилитаризацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Курс Японии на ремилитаризацию будет иметь крайне негативные последствия, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью News.ru.

По его словам, Россия регулярно предупреждает Токио об этом как по дипломатическим каналам, так и публично. Дипломат подчеркнул, что это вынудит Москву принять эффективные компенсирующие меры для поддержания должного уровня национальной обороноспособности.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников говорил, что заигрывание Запада с ядерным оружием вызывает особую обеспокоенность. В частности, Балтийское море перестало быть стабильным и мирным регионом после того, как страны НАТО решили усилить свою оборону.

По словам Масленникова, аналогичный процесс уже начинается в Арктике. Также он негативно оценил присоединение Финляндии к французской инициативе по ядерному сдерживанию.

