Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 04:35

Общество

Разница между наибольшей и наименьшей пенсией россиян превысила 24 тысячи рублей

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Разница между средней пенсией неработающих пенсионеров в регионах России достигает 24 730 рублей. Такие данные приводит Социальный фонд России.

Самая высокая средняя выплата зафиксирована на Чукотке – 43 986 рублей. На противоположной стороне списка оказался Дагестан, где средняя пенсия составляет 19 256 рублей.

В среднем по России неработающие пенсионеры получают 25 849 рублей. Таким образом, показатель на Чукотке значительно превышает общероссийский уровень.

Ранее сообщалось, что россияне, родившиеся до 1966 года, при определенных условиях могут получить пенсионные накопления единовременно. Речь идет о средствах, сформированных за счет взносов работодателей в 2002–2004 годах, программы государственного софинансирования или материнского капитала. Право на такую выплату возникает у женщин с 55 лет, а у мужчин – с 60 лет.

Читайте также


общество

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика