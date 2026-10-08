Разница между наибольшей и наименьшей пенсией россиян превысила 24 тысячи рублей

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Разница между средней пенсией неработающих пенсионеров в регионах России достигает 24 730 рублей. Такие данные приводит Социальный фонд России.

Самая высокая средняя выплата зафиксирована на Чукотке – 43 986 рублей. На противоположной стороне списка оказался Дагестан, где средняя пенсия составляет 19 256 рублей.

В среднем по России неработающие пенсионеры получают 25 849 рублей. Таким образом, показатель на Чукотке значительно превышает общероссийский уровень.

Ранее сообщалось, что россияне, родившиеся до 1966 года, при определенных условиях могут получить пенсионные накопления единовременно. Речь идет о средствах, сформированных за счет взносов работодателей в 2002–2004 годах, программы государственного софинансирования или материнского капитала. Право на такую выплату возникает у женщин с 55 лет, а у мужчин – с 60 лет.