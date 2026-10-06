В Минфине рассказали о повышении пенсий в 2027 году

Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. С 1 января страховые пенсии по старости увеличат на 6,8%, а с 1 апреля их дополнительно проиндексируют на 3,3%.

Минфине пояснили, что дополнительное повышение связано с отставанием темпов роста пенсий от темпов роста реальных зарплат в последние годы. В совокупности страховые пенсии по старости вырастут более чем на 10%.

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