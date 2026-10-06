Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 08:30

Общество

В Минфине рассказали о повышении пенсий в 2027 году

В Минфине рассказали о повышении пенсий в 2027 году

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 78% 6 октября

"Утро": атмосферное давление 6 октября в Москве составит 740 мм ртутного столба

"Утро": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 6 октября

Проблемы с позвоночником обсудят в программе "Миллион вопросов"

"Утро" : скорость ветра в Москве 6 октября составит 6–10 м/с

ВОЗ дала рекомендации организаторам массовых мероприятий

Россияне потратили почти 15 млрд рублей на железосодержащие препараты и БАДы

Математику, физику и химию в школах России предлагают сократить на 20–30%

В Госдуме внесли законопроект о прогрессивном материнском капитале

Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. С 1 января страховые пенсии по старости увеличат на 6,8%, а с 1 апреля их дополнительно проиндексируют на 3,3%.

Минфине пояснили, что дополнительное повышение связано с отставанием темпов роста пенсий от темпов роста реальных зарплат в последние годы. В совокупности страховые пенсии по старости вырастут более чем на 10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляЕкатерина ЕфимцеваЕвгений Беляков

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

Подросток чудом выжил в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы в Таиланде

У пострадавшего повреждены челюсть, нос и область вокруг глаз, а по лицевым костям – трещины

Сейчас Данила находится в коме и в сознание не приходит

Читать
закрыть

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика