06 октября, 08:30Общество
В Минфине рассказали о повышении пенсий в 2027 году
Пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. С 1 января страховые пенсии по старости увеличат на 6,8%, а с 1 апреля их дополнительно проиндексируют на 3,3%.
Минфине пояснили, что дополнительное повышение связано с отставанием темпов роста пенсий от темпов роста реальных зарплат в последние годы. В совокупности страховые пенсии по старости вырастут более чем на 10%.
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