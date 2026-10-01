Минтруд рассказал, какие выплаты увеличат в России в 2027 году. Материнский капитал, например, вырастет до 778,5 тысячи рублей на первого ребенка. На второго – превысит 1 миллион, если выплату за первого родители не получали.

Также стало известно, что увеличится максимальная сумма пособия по беременности и родам. Она будет более 1 миллиона рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет почти до 30,5 тысячи рублей.

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