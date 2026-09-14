В Москве расширили возможности для помощи пациентам с заболеваниями почек

В Москве расширили возможности для оказания помощи пациентам с заболеваниями почек. В больнице имени Юдина, где расположен Межокружной нефрологический центр, увеличили число аппаратов "искусственная почка". Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проходить процедуру теперь могут до 200 пациентов в день, для них работают 52 аппарата. Центр является крупнейшим в городе по объему заместительной терапии. Мощности гемодиализа там увеличили вдвое. Во время процедуры очищают кровь пациентам с тяжелыми заболеваниями почек и хронической почечной недостаточностью.

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