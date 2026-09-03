Московский Центр диагностики и телемедицины могут включить в международный консорциум, объединяющий около 20 университетов и исследовательских организаций. С таким предложением выступили представители Всемирной организации здравоохранения на саммите в Женеве.

Как уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, столичных экспертов могут привлечь к работе организации, специализирующейся в области "компьютерного зрения". Это направление развивается в Москве более шести лет.

Эксперты ВОЗ также высоко оценили столичный подход к оценке и мониторингу медицинского ИИ и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с московскими специалистами.

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