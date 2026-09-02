Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 11:00

Общество

Более 20 тысяч москвичей стали участниками "Ночи в поликлинике"

Более 20 тысяч москвичей стали участниками "Ночи в поликлинике"

Москвичи выстроились в очередь в павильон "Путь здоровья" на Никитском бульваре

Дни открытых дверей в центрах женского здоровья пройдут в Москве 5 и 6 сентября

Частные клиники РФ обяжут предупреждать о возможности бесплатного лечения по госпрограмме

Прорыв может произойти в лечении онкологии в России в ближайшие годы

"Новости дня": в трех столичных центрах женского здоровья пройдут Дни открытых дверей

Первый пациент получил вакцину от рака кожи в Центре имени Гамалеи

Московские медики прошли практическое обучение в Кадровом центре

Гинцбург заявил, что меланому и рак мочевого пузыря в РФ победят через 3–6 лет

Собянин: Москва делится с регионами инновационными практиками в здравоохранении

Более 20 тысяч молодых москвичей стали участниками "Ночи в поликлинике". Второй вечер акции посетили почти в три раза больше человек, чем первый. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В кабинетах проводили профилактическую диагностику, в холлах и внутренних дворах поликлиник проходили концерты, лекции, кинопоказы, мастер-классы, спортивные занятия и дыхательные практики. Акция проходила с 20:00 до 00:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществогородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаАнастасия Ракова

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика