Более 20 тысяч москвичей стали участниками "Ночи в поликлинике"

Более 20 тысяч молодых москвичей стали участниками "Ночи в поликлинике". Второй вечер акции посетили почти в три раза больше человек, чем первый. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В кабинетах проводили профилактическую диагностику, в холлах и внутренних дворах поликлиник проходили концерты, лекции, кинопоказы, мастер-классы, спортивные занятия и дыхательные практики. Акция проходила с 20:00 до 00:00.

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