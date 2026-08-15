Собянин: Центр диагностики и телемедицины стал местом создания медицины будущего

Центру диагностики и телемедицины исполнилось 30 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин, поздравив медиков и персонал центра в мессенджере MAX.

Центр круглосуточно помогает городским клиникам. Еженедельно специалисты анализируют более 180 тысяч исследований КТ, МРТ, маммографии и рентгена. С 2020 года к анализу исследований подключены алгоритмы искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

