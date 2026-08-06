Собянин: на севере Москвы началось строительство школы

В Молжаниновском районе на севере Москвы началось строительство образовательного комплекса. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Школа расположится на 2-й улице Новоселки в составе жилого комплекса. Фасад здания оформят в белом и розовом тонах, украсят росписью в виде парящих птиц, облаков и растений. Внутри, помимо обычных учебных кабинетов, будут мастерские, спортивный блок и лабораторно-исследовательский комплекс. На прилегающей территории оборудуют стадион.

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