Собянин рассказал о влиянии экономики Москвы на экономику регионов

Москва является локомотивом развития российских регионов. Об этом рассказал лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Столичные предприятия работают в тесной кооперации с производствами по всей стране. Компании Москвы получают комплектующие от предприятий из разных регионов.

Собянин подчеркнул, что особенно тесные связи у столицы с Московской областью. Два региона фактически представляют собой единую агломерацию и совместно развивают транспорт, энергетику, связь и строительство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.