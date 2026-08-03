Собянин рассказал о создании в Москве доступной спортивной инфраструктуры

В Москве продолжают создавать пространства для активного отдыха жителей. Как рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ, более 2 тысяч столичных дворов благоустроят в 2026 году.

Например, в Новогирееве создадут универсальную площадку с фитнес-зоной, силовыми тренажерами, турниками и столами для настольного тенниса. В Нагатинском Затоне на Судостроительной улице обновят зону с тренажерами и воркаутом, а старую хоккейную коробку заменят на современную.

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