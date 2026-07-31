РЖД протестировали робота-проводника на "Сапсане"

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Российские железные дороги (РЖД) провели тестовую поездку первого в мире робота-проводника высокоскоростного поезда "Сапсан". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Робот по имени Володя совершил поездку на поезде № 768. Он встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, а также помогал найти место в вагоне. Кроме того, железный проводник провел винную дегустацию в вагоне-бистро, подарив пассажирам хорошее настроение.

Клиенты компании встречали новинку с интересом и делали фото на память. В РЖД отметили, что робот успешно справился со всеми обязанностями.

Ранее гендиректор РЖД Евгений Чаркин раскрыл планы компании по покрытию всей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург связью стандарта LTE. Он уточнял, что работы по покрытию качественной связью не только ВСМ, но и всей страны ведутся совместно с компанией "Бюро-1440". Например, в кооперативе с ними уже удалось покрыть примерно 30% железных дорог.