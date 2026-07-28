На Троицкой линии метро завершили проходку тоннеля длиной 1,6 километра

В ТиНАО завершили проходку первого тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро. Тоннелепроходческий щит "Ольга" за 9 месяцев преодолел более 1,6 километра под рекой Сосенкой, частными домами и Калужским шоссе.

Работы велись в сложных геологических условиях. Специалисты постоянно контролировали состояние грунта, зданий и коммуникаций. Теперь щит демонтируют, а проходку второго тоннеля продолжает комплекс "Татьяна".

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