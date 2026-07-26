Парк Толстого в Химках стал "красной зоной" для электросамокатов

Парк Льва Толстого в Химках стал "красной зоной" для электросамокатов. Теперь при въезде на территорию парка кикшеринговые сервисы автоматически блокируют устройства, постепенно снижая скорость вплоть до полной остановки.

В Москве и Подмосковье становится больше зеленых территорий, где запрещен двухколесный транспорт на электромоторах. Местные жители в основном поддерживают ограничения, отмечая, что самокатчики часто ездят опасно и сбивают пешеходов.

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