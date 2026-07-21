Новые маршруты электробусов связали пять районов Москвы

Новые маршруты электробусов связали сразу пять районов Москвы. В рейсы по городским улицам вышли еще более 20 экологичных машин. На сегодняшний день в столице насчитывается почти 3 тысячи электробусов. По будням пассажиры совершают на них более 1,2 миллиона поездок.

Пресс-секретарь Мосгортранса Герман Иванов отметил, что с 2018 года на маршруты вместо автобусов выходят современные электробусы российского производства. Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

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