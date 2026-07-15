Эксперты рассказали, как рассматривают ДТП с участием самокатов

Если пользователь электросамоката врезался в припаркованный автомобиль, такое происшествие считается ДТП. Как пояснил адвокат Нарек Костанян, ответственность за причиненный ущерб несет тот, кто нарушил ПДД.

Директор Ассоциации микромобильности Ксения Эрдман добавила, что в случае с арендными самокатами сообщение о нарушении можно отправить через специальный сервис. После этого обращение проверят операторы, которые установят обстоятельства происшествия и только затем примут решение о штрафе или блокировке пользователя.

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