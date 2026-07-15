Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 12:15

Транспорт

Эксперты рассказали, как рассматривают ДТП с участием самокатов

Эксперты рассказали, как рассматривают ДТП с участием самокатов

Столичный транспорт получил 232 современных автобуса НефАЗ

Поезда МЦД-3 временно не будут останавливаться на станции Петровско-Разумовская

Сергей Собянин: новая дорога соединила улицы Добролюбова и Складочную

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 2 балла 15 июля

Более 40 тыс пассажиров воспользовались новым речным маршрутом Лужники – Киевский

На четвертом речном маршруте Москвы заработает новый причал "Киевский"

Станцию Петровско-Разумовская МЦД-3 закрыли из-за строительства ВСМ

Автобусы не будут ходить через МЦД Рижская с 18 июля

"Новости дня": станцию Петровско-Разумовская МЦД-3 закрыли для строительства ВСМ

Если пользователь электросамоката врезался в припаркованный автомобиль, такое происшествие считается ДТП. Как пояснил адвокат Нарек Костанян, ответственность за причиненный ущерб несет тот, кто нарушил ПДД.

Директор Ассоциации микромобильности Ксения Эрдман добавила, что в случае с арендными самокатами сообщение о нарушении можно отправить через специальный сервис. После этого обращение проверят операторы, которые установят обстоятельства происшествия и только затем примут решение о штрафе или блокировке пользователя.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕлизавета Борисова

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика