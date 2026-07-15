Оплата по биометрии заработала на станциях МЦД-2

На 25 станциях МЦД-2 заработал сервис оплаты проезда по биометрии. Для этого на каждой станции оборудовали по одному турникету на вход и выход. Их можно узнать по специальным стикерам на створках и под камерами.

Как сообщили в столичном Дептрансе, персональные данные пассажиров остаются защищенными. Во время регистрации нейросеть преобразует фотографию пользователя в обезличенный набор символов, который невозможно расшифровать обратно в изображение или связать с конкретным человеком.

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