Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 07:15

Транспорт

Оплата по биометрии заработала на станциях МЦД-2

Оплата по биометрии заработала на станциях МЦД-2

РЖД приостановила продажу билетов на поезда на юг России

Два новых причала откроют на речном маршруте Лужники – Киевский

Новый маршрут электросудов "Лужники – Киевский" вошел в число самых востребованных

Новый маршрут электросудов Лужники – Киевский собрал более 40 тыс пассажиров

Собянин: москвичи выберут имена для поездов МЦД в "Активном гражданине"

"Новости дня": схема движения транспорта изменилась на улице Дурова в Москве

Москвичи совершили 800 тысяч поездок на электросудах с начала года

В Сети появилось видео, как мужчина разбил автомобиль в Ясенево

Заторы образовались на Ленинградском шоссе в сторону центра

На 25 станциях МЦД-2 заработал сервис оплаты проезда по биометрии. Для этого на каждой станции оборудовали по одному турникету на вход и выход. Их можно узнать по специальным стикерам на створках и под камерами.

Как сообщили в столичном Дептрансе, персональные данные пассажиров остаются защищенными. Во время регистрации нейросеть преобразует фотографию пользователя в обезличенный набор символов, который невозможно расшифровать обратно в изображение или связать с конкретным человеком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика