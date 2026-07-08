Москвич разбил машину бывшей жены кирпичом из-за ревности

В Москве задержали мужчину, который разбил кирпичом лобовое стекло автомобиля своей бывшей супруги. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина бросает кирпич в припаркованную машину, после чего уходит с места происшествия. Уже на следующий день его задержали сотрудники полиции.

По словам москвича, причиной поступка стала ревность к бывшей жене. Возбуждено уголовное дело. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.