Стрельба произошла после матча чемпионата мира в Лос-Анджелесе

Четыре человека получили огнестрельные ранения после матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии в Лос-Анджелесе. В момент происшествий улицы были заполнены болельщиками, которые смотрели игру.

Всего произошло три случая стрельбы, в том числе в районе бульвара Уиттиер, который считается популярным местом среди американцев мексиканского происхождения. Полиция сообщила, что после происшествий никого не задержали.

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