Потоп произошел в элитном ЖК на юго-западе Москвы. Как рассказали жильцы, причиной послужила авария в системе пожаротушения. Прорвало трубу с холодной водой. Она хлынула с 38-го этажа, заполнив коридоры и подходы в квартиры.



Подобные инциденты в ЖК происходят уже не в первый раз. В прошлом году, чтобы починить лифты после такой аварии, ушло больше недели. Жильцы опасаются, что в этот раз все будет так же. Последствия устраняют уже несколько часов. Людям приходится подниматься пешком, при этом в доме больше 40 этажей.

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