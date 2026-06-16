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16 июня, 18:21

Шоу-бизнес

Отсидевший по делу Шурыгиной Семенов заявил, что не будет злорадствовать над ней

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/freesemenov

Отсидевший по делу об изнасиловании блогера Дианы Шурыгиной (после замужества – Шлянина. – Прим. ред.) Сергей Семенов заявил, что не будет злорадствовать над ней. Его слова передает SHOT.

В 2017 году Шурыгина приняла участие в ток-шоу "Пусть говорят", где рассказала, что посетила вечеринку, во время которой подверглась сексуальному насилию со стороны Семенова. Молодого человека приговорили к 8 годам колонии, но на его сторону встали зрители и пользователи соцсетей.

Комментируя ситуацию с обвинением Шурыгиной в распространении порнографии, Семенов подчеркнул, что в настоящий момент она ему безразлична. Также он рассказал, что в следующем году получит диплом юриста и планирует в будущем строить карьеру адвоката по уголовным делам, но блогеру помогать не станет.

По данным журналистов, Шурыгина пыталась сбежать на Бали, однако ее задержали за несколько дней до вылета. При этом выяснилось, что отец девушки о случившемся не знает – в настоящий момент он находится в зоне СВО и редко связывается с дочерью.

О том, что у Шурыгиной провели обыски в рамках возбужденного против нее дела о производстве и распространении порнографии, стало известно 16 июня. Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы.

По информации СМИ, поводом могли стать интимные видео с участием девушки, которые около года назад распространились в закрытых телеграм-каналах. Как рассказал ее бывший парень, предприниматель Святослав Гусев, Шурыгина работала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах. Заниматься этим она начала через несколько месяцев после расставания с ним.

В результате Шурыгину отправили под домашний арест до 19 июля.

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