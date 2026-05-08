Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 13:48

Общество

Общественник Бородин предложил штрафовать за фото в купальнике в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России необходимо ввести штрафы за размещение фотографий в купальниках на аватарках в соцсетях, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с "Абзацем".

По словам общественника, блокировка публикаций с изображениями полуобнаженных людей необходима для защиты психики детей и предотвращения распространения неприемлемого контента. Бородин уверен, что "извращенцы" в Сети следят за таким контентом, следят за людьми, что в конечном итоге может приводить "к летальному исходу".

"Надо делать определенный регулятор, потому что сегодня, как ни зайди в интернет или любую социальную сеть, там практически одна эротика. Патриотического контента осталось очень мало, поэтому нужны реальные штрафы", – высказался Бородин.

Глава ФПБК указал, что для первой публикации штраф может составить 2 миллиона рублей, а для второго раза – 10 миллионов рублей. Иначе люди "не будут бояться", отметил Бородин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что желание приобрести секс-игрушку является отклонением от нормы и что этим должны заниматься психиатры или другие профильные специалисты. По словам парламентария, секс-шопы являются мусорной отраслью российской экономики. Кроме того, подобные магазины пришли в Россию с Запада и не получали никаких разрешений.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика