Депутат Милонов предложил выписывать рецепты к психиатрам клиентам секс-шопов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что желание приобрести секс-игрушку является отклонением от нормы, и что этим должны заниматься психиатры или другие профильные специалисты.

По словам Милонова, секс-шопы являются мусорной отраслью российской экономики. Кроме того, подобные магазины пришли в Россию с Запада и не получали никаких разрешений. Покупателями в секс-шопах являются люди с недостатками морального порядка.

"Возможно, могу допустить, есть люди, у которых психическое расстройство настолько глубоко, что им все это требуется", – приводит слова депутата телеканал "360".

Милонов также отметил, что существует "отрасль самозванцев", которые называют себя сексологами. По мнению депутата, это люди без специальных знаний, которые находятся наравне с уфологами или тарологами.

Рецепты людям, которые нуждаются в секс-игрушках, должны выписывать психиатры, поскольку "нормальным людям" это не нужно, заявил политик.

"Если медицина говорит, что все это кому-то необходимо, пусть выписывают рецепт и направляют их в магазин для людей с ограниченными возможностями", – дополнил Милонов.

Закрытие секс-шопов может поднять рождаемость, заключил депутат. По его словам, секс-игрушки превозносят отношения ради удовольствия.

Ранее Милонов согласился с необходимостью проверок игрушек в стиле аниме или манга. Особого внимания, по мнению депутата, требуют маркетплейсы, полные "непристойностей", за которые не несут ответственности.