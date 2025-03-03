Жительница Москвы задержана за создание платных каналов с порно

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Жительница Москвы задержана по подозрению в создании в мессенджере платных каналов с порнографией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

По предварительной информации, женщина размещала в закрытых каналах фото и видео эротического содержания, предоставляя доступ к публикациям за деньги. Полицейские смогли установить личность подозреваемой – ей оказалась 28-летняя жительница столицы, которая проживает на улице Каховке.

"В ходе обыска в ее квартире обнаружены и изъяты предметы, использовавшиеся для осуществления противоправной деятельности", – указали в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее соцсеть Х, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, официально разрешила пользователям создавать, распространять и просматривать контент для взрослых, в том числе порно. Авторы материалов должны помечать свои посты, благодаря чему публикации будут скрыты от лиц младше 18 лет. Также контент не будет доступен тем, кто не указал дату своего рождения.

