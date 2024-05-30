Мосгорсуд оставил в силе 3-летний срок треш-блогеру Хилми Форксу за порнографию

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мосгорсуд признал законным приговор треш-блогеру Хилми Форксу (настоящее имя – Хилми Олейник) по делу о распространении порнографии, сообщает РИА Новости.

Таким образом, мера пресечения в виде трех лет колонии, назначенная Симоновским судом Москвы, остается без изменений.

Приговор блогеру вынесли 27 декабря 2023 года. Его признали виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете. 29-летнего обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Тогда же адвокаты блогера обжаловали его приговор.

