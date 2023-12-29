Защита блогера Форкса обжаловала его приговор за изготовление порнографии

Фото: телеграм-канал "112"

Адвокаты блогера Хилми Форкса (настоящее имя – Хилми Олейник), осужденного на три года колонии, обжаловали его приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат блогера Константин Ерохин.

"Я подал апелляцию на приговор Хилми. Ее рассмотрит Мосгорсуд уже после Нового года", – сообщил он.

По словам Ерохина, 29 декабря Форкса должны посетить в СИЗО члены ОНК.

Приговор блогеру вынесли 27 декабря. Его признали виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов в сети Интернет. 29-летнего обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

