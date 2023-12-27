27 декабря, 13:16Шоу-бизнес
Треш-блогера Хилми Форкса приговорили к 3 годам колонии
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Суд приговорил треш-блогера Хилми Форкса (настоящая фамилия Олейник) к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По данным ведомства, Форкса признали виновным по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет"). Также суд учел позицию Симоновской межрайонной прокуратуры. 29-летнего обвиняемого взяли под стражу в зале суда, заключили в прокуратуре.
Форкса задержали за распространение порнографии в июле. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Против блогера избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что "справедливость восторжествовала".
В конце ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении треш-блогера. Было установлено, что в ноябре прошлого года он, находясь по месту фактического проживания в Даниловском районе Москвы, незаконно изготовил с помощью мобильного телефона материалы порнографического содержания со своим участием, которые впоследствии разместил в Сети.
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