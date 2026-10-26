АТОР не получал данных о пострадавших россиянах на фоне сильных дождей на Пхукете

Фото: AP Photo/Departamento de Relaciones Públicas de Phuket

Сведений о том, что российские туристы пострадали от сильных дождей на таиландском Пхукете, нет, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян отметил, что отели серьезно не пострадали, а запросов на переселение от туристов не поступало. В Патонге открыли центр временного размещения, однако российские туристы остаются в отелях.

АТОР поддерживает связь с туристами и призывает их следовать рекомендациям местных властей. Там напомнили, что местные службы давно умеют справляться с последствиями стихии.

Всего за сутки на острове выпало около 143 миллиметров осадков. В ночь на 26 октября с холмов сошли грязь и камни, а к утру вода начала спадать. Тем не менее улицы еще покрыты грязью. По прогнозам, до 28-го числа возможны новые ливни, не исключены повторные наводнения и оползни.

В частности, от стихии пострадал квартал Нанай в районе пляжа Патонг на Пхукете. Там повреждены жилые дома, магазины и автомобили. Более легкие подтопления произошли в районах Чалонг, Тхаланг, Ченг Тхале, Равай, в административном центре провинции городе Пхукет.

