Клава Кока опровергла слухи о том, что увела Масленникова у Хайровой

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Певица Клава Кока заявила, что не была причиной расставания Димы Масленникова и Сабины Хайровой. Об этом артистка рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам артистки, ее роман с Масленниковым начался уже после того, как он расстался с Хайровой. О разрыве Кока узнала от него самого.

"Я вернулась из отпуска, и где-то в феврале мы встретились с Димой. Это была дружеская беседа, и как раз-таки на встрече он мне сказал, мол, мы больше не вместе. Просто у них не сложилось. Это их история", – пояснила Кока.

Артистка также вспомнила, что однажды встретила Масленникова вместе с Хайровой и тогда почувствовала ревность. Однако к их расставанию она, по ее словам, отношения не имеет.

Причиной обиды Хайровой Кока считает то, что та могла неверно связать события, последовавшие за разрывом: песни, посвященные Масленникову, и возможные слухи о новом романе.

Хайрова с такой трактовкой не согласилась и ответила в соцсетях.

"Не все говорят правду в интервью. Я ни разу не начинала первой, каждый раз меня упоминают и спрашивают. То в интервью, то в треках, то в СМИ", – высказалась она.

По словам Хайровой, за последние несколько месяцев ее десятки раз звали на интервью, но она отказывалась.

"Не я трогаю. Меня. Я и мое окружение сильно ловим кринж со всей ситуации. Это тем людям, кто считает, что мне нужен какой-то хайп. Просто не наивничайте. Ложь на лжи", – добавила Хайрова.

Она подчеркнула, что сейчас счастлива как никогда.

О помолвке Коки и Масленникова, как и о романе пары в целом, стало известно в апреле 2026 года. Тогда певица разместила фотографии с кольцом и возлюбленным.

Одновременно с этим исполнительница опубликовала обложку альбома под названием "Как я люблю тебя", на которой она запечатлена вместе с избранником.

При этом на протяжении длительного времени Кока и Масленников заверяли своих поклонников в том, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Свадьбу певица и блогер сыграли в августе. По данным инсайдеров, мероприятие было организовано в стиле старинной эстетики, для гостей был предусмотрен летний белый дресс-код. За музыкальную часть отвечала сама невеста, а также ее коллеги JONY и группа Pizza.