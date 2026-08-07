Mash: свадьба Клавы Коки и Димы Масленникова обошлась в 5 миллионов рублей

Певица Клава Кока и ее возлюбленный, блогер Дима Масленников сообщили о своей свадьбе в соцсетях. Как прошла одна из самых ожидаемых церемоний года, расскажет Москва 24.

"Отличная свадьба"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/klavacoca

6 августа певица Клава Кока и блогер Дима Масленников выложили в соцсетях серию свадебных фотографий. Однако пара не стала раскрывать подробности торжества.

"Теперь муж и жена!" – лишь написали молодожены.

Многие знаменитости поздравили пару: среди них певица Анита Цой, журналист Ксения Собчак, блогеры Прохор Шаляпин и Айза-Лилуна Ай, актер Александр Ревва.

На фото певица предстала в атласном корсетном платье кремового оттенка с акцентной оборкой-каскадом и длинным фатиновым шлейфом. Кроме того, в ее образе была занятная деталь: вышитая на фате надпись Butter’s wife (в переводе с английского butter – "масло", wife – "жена"). Жених выбрал белый брючный костюм с атласными лацканами.

Позже Дима выложил в своем блоге отрывок видео с церемонии, где молодоженов поздравил Филипп Киркоров и исполнил песню "Снег", которая является знаковой для пары.





Дима Масленников блогер Навсегда в памяти момент, когда 5 лет назад я неожиданно осознал, что ты та самая! Март. Поздний вечер. Шел снег. Мы прощались, и происходила магия… Внутри – самое сильное чувство за всю мою жизнь, а вокруг будто замер снег… Теперь мы пережили это вместе в день рождения нашей семьи. <...> Песня "Снег" у нас теперь навсегда ассоциируется с самым важным днем в жизни!

Журналисты выяснили, что торжество состоялось 5 августа. Издание Super со ссылкой на инсайдера сообщило, что мероприятие было сделано в стиле старинной эстетики, для гостей был предусмотрен летний белый дресс-код.

За музыкальную часть отвечала сама невеста, а также ее коллеги JONY и группа Pizza. Одним из самых трогательных моментов стал сюрприз от близких: они представили персональный мультфильм. К слову, отец певицы остался доволен организацией праздника.

"Отличная свадьба, все отлично организовано, мы всем довольны. Все в порядке, все на достойном уровне, даже не могу что-то выделить. Все отлично", – передал инсайдер слова Вадима Высокова.

В свою очередь, телеграм-канал Mash выяснил, что мероприятие прошло в двухэтажном особняке с восемью старинными овальными залами и летней террасой в усадьбе Середниково. В нем ранее снимали сериал "Закрытая школа". Торжество прошло в режиме строгой секретности: площадка была закрыта для посетителей, молодожены занимались организацией самостоятельно при помощи подрядчиков.

По данным журналистов, на свадьбу было потрачено около 5 миллионов рублей, 1 из которых отдали за аренду усадьбы, 500 тысяч ушло на угощения, столько же – на образ невесты, в 100 тысяч рублей обошлась работа фотографа. Остальные деньги были потрачены на декор, техническое оснащение, видеосъемку.

В целом свадьба была камерной, всего на ней присутствовали около 30 гостей.

"Умываю руки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/klavacoca

Клаву и Диму связывала дружба на протяжении около 10 лет. Однако примерно с 2023-го периодически появлялись слухи, что между знаменитостями более тесные отношения. При этом Масленников публично опровергал это, уверяя, что "не произошло какой-то химии, которая должна быть".

Однако в 2025-м предположения об их романе стали звучать все чаще. Кока с родителями и друзьями, среди которых был и Масленников, отдохнула в Баку в июле 2025-го, а в сентябре пару заметили за ужином в одном из столичных ресторанов. Уже в начале апреля 2026-го пара объявила о помолвке.

Вскоре на канале Димы появилось большое интервью, в котором оба рассказали, что действительно прошли долгий путь от друзей до пары, но Клава добавила, что между ними всегда присутствовал флирт. При этом отношения оказались непростыми: первый поцелуй случился около 7 лет назад, но из-за страха разрушить дружбу оба не решались зайти дальше и попеременно отправляли друг друга во "френдзону".

Первая попытка романа между друзьями обернулась крахом, пара рассталась, однако через 1,5 года оба решили попробовать вновь.

При этом новость о помолвке, которую многие поклонники ребят ждали с нетерпением, оказалась омрачена скандалом. Блогер Сабина Хайрова, которой приписывали отношения с Масленниковым в прошлом, неоднозначно высказалась в своих соцсетях.





Сабина Хайрова блогер Если в нашем мире поощряется восхваление женщин, которые вторгаются в отношения, уводят мужчин из отношений и семей, подавая это под соусом романтики, то я умываю руки, ну или... покинула чат-чат.

Инфлюенсер не назвала имен, однако подписчики решили, что речь о Клаве из-за того, что сообщение Сабины было опубликовано в ее телеграм-канале на следующий день после объявления о помолвке и в нем была сделана отсылка к треку Коки "Покинула чат".

В конце июня во время вечеринки в честь своего дня рождения Хайрова пообщалась с журналистами и резко ответила на вопрос о Коке и Масленникове.

"Я думаю, что сейчас такой мой светлый, хороший праздник, и обсуждать не самых приятных для меня людей я бы не стала", – заявила Сабина.

Хотя напрямую она так и не прокомментировала союз певицы и блогера, но все же отметила, что время все расставит по своим местам.