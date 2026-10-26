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26 октября, 15:20

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Daily Express назвала "зловещим" призыв Медведева к Трампу ликвидировать Зеленского

СМИ назвали "зловещим" призыв Медведева к Трампу ликвидировать Зеленского

Фото: kremlin.ru

Зампред Собвеза России Дмитрий Медведев выступил со "зловещим" призывом к президенту США Дональду Трампу отдать приказ о ликвидации украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на британскую Daily Express.

Ранее Медведев в мессенджере MAX написал, что глава Белого дома мог бы поручить Пентагону и ЦРУ "исправить досадное недоразумение" в лице Зеленского. По его словам, для реальных интересов Трампа от украинского президента больше вреда, чем от "надуманных претензий" к Венесуэле, Ирану и Кубе вместе взятым.

Журналисты привели слова российского политика о том, что "американская история сама по себе предлагает решение". Утверждается, что призыв прозвучал на фоне ударов ракетами и беспилотниками по предприятию в Липецкой области.

В свою очередь, экс-полковник США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Зеленский в ближайшее время может попытаться скрыться. Сценарий, при котором украинский президент "отправится на какую-нибудь свою дачу", бывший военный назвал вопросом времени.

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