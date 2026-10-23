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23 октября, 15:11

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Экс-полковник США Уилкерсон предположил, что Зеленский вскоре попытается скрыться

Экс-полковник США Уилкерсон предположил, что Зеленский вскоре попытается скрыться

Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может попытаться скрыться. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на бывшего американского полковника Лоуренса Уилкерсона.

"Зеленский сядет в свой Bugatti – или на чем он там собирается скрыться, – и отправится на какую-нибудь свою дачу", – заявил эксперт, назвав такой сценарий лишь вопросом времени.

Уилкерсон также допустил, что украинского лидера может "кто-нибудь застрелить". По его мнению, подобное развитие событий характерно для украинской политики.

Ранее Зеленский в интервью британскому телеведущему Стивену Бартлетту рассказал о своем эмоциональном состоянии и постоянной бессоннице. Президент Украины назвал переживаемые чувства "ужасной болью, которой никому бы не пожелал". Также во время разговора Зеленский не смог сдержать слез.

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