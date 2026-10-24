Пенсионеры смогут получать пенсию по цифровому удостоверению в MAX

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Российским пенсионерам может стать доступен новый способ получения пенсий – с помощью цифрового удостоверения в мессенджере MAX. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.

"Минтруд России предложил использовать цифровое удостоверение в мессенджере MAX в отделениях Почты России при получении пенсии", – сказал Карпов.

Он уточнил, что в случае принятия проекта постановления для получения пенсии по данному удостоверению нужно будет открыть приложение MAX и показать работнику "Почты России" QR-код из цифрового удостоверения.

По словам эксперта, цифровое удостоверение в MAX уже сейчас позволяет подтверждать право на различные льготы, например, скидки в магазинах или льготный вход в музей, без бумажного паспорта.

Ранее в Госдуме рассказали, что пенсионеры, которые обычно получают выплату в первые дни месяца, получат пенсию за январь уже в декабре.

Средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2027 году превысит 30 тысяч рублей. Средний размер выплаты увеличится на 2 466 рублей – до 30 241 рубля.