Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 05:23

Общество

Пенсионеры смогут получать пенсию по цифровому удостоверению в MAX

Фото: depositphotos/Koldunov

Российским пенсионерам может стать доступен новый способ получения пенсий – с помощью цифрового удостоверения в мессенджере MAX. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.

"Минтруд России предложил использовать цифровое удостоверение в мессенджере MAX в отделениях Почты России при получении пенсии", – сказал Карпов.

Он уточнил, что в случае принятия проекта постановления для получения пенсии по данному удостоверению нужно будет открыть приложение MAX и показать работнику "Почты России" QR-код из цифрового удостоверения.

По словам эксперта, цифровое удостоверение в MAX уже сейчас позволяет подтверждать право на различные льготы, например, скидки в магазинах или льготный вход в музей, без бумажного паспорта.

Ранее в Госдуме рассказали, что пенсионеры, которые обычно получают выплату в первые дни месяца, получат пенсию за январь уже в декабре.

Средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2027 году превысит 30 тысяч рублей. Средний размер выплаты увеличится на 2 466 рублей – до 30 241 рубля.

Мошенники придумали новую схему обмана с прибавкой к пенсии

Читайте также


обществотехнологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика