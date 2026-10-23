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23 октября, 08:26

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Депутат Бессараб: получающие пенсию в начале месяца получат выплату за январь в декабре

В Госдуме рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov​

Пенсионеры, которые обычно получают выплату в первые дни месяца, получат пенсию за январь уже в декабре. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она сослалась на производственный календарь на 2027 год, по которому с 1 по 10 января – выходные и праздничные дни. Поэтому всем россиянам, привыкшим получать в начале января зарплату, пособие или пенсию, выплату произведут не позднее 30 декабря.

По словам Бессараб, действующее законодательство предусматривает перенос выплаты, если установленная дата выпадает на выходной или праздник. В таком случае деньги перечисляют в последний рабочий день, предшествующий этой дате.

Ранее стало известно, что до конца 2026 года прибавки к пенсиям получат те граждане, у кого появится личное основание для перерасчета. Индивидуальные прибавки к страховым пенсиям будут начислять и в ноябре, и в декабре. Фиксированная часть пенсии по старости удваивается после того, как пенсионеру исполняется 80 лет.

Часть пенсионеров в РФ получат выплаты за ноябрь досрочно

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