Депутат Бессараб: получающие пенсию в начале месяца получат выплату за январь в декабре

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov​

Пенсионеры, которые обычно получают выплату в первые дни месяца, получат пенсию за январь уже в декабре. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она сослалась на производственный календарь на 2027 год, по которому с 1 по 10 января – выходные и праздничные дни. Поэтому всем россиянам, привыкшим получать в начале января зарплату, пособие или пенсию, выплату произведут не позднее 30 декабря.

По словам Бессараб, действующее законодательство предусматривает перенос выплаты, если установленная дата выпадает на выходной или праздник. В таком случае деньги перечисляют в последний рабочий день, предшествующий этой дате.

Ранее стало известно, что до конца 2026 года прибавки к пенсиям получат те граждане, у кого появится личное основание для перерасчета. Индивидуальные прибавки к страховым пенсиям будут начислять и в ноябре, и в декабре. Фиксированная часть пенсии по старости удваивается после того, как пенсионеру исполняется 80 лет.