Кушнер назвал ложными сообщения о причастности к тайным финансовым операциям

Фото: legion-media.com/Newscom/Press Service Of The President Of Ukraine

Зять президента США Джаред Кушнер категорически опроверг сообщения СМИ о причастности к многомиллионным тайным финансовым операциям. Информация об этом ранее была распространена американским журналом Vanity Fair.

Издание опубликовало отрывок из книги журналиста Мэттью Коула о предполагаемых секретных договоренностях Кушнера с ближневосточными лидерами. Как утверждалось в материале, спецслужбы Нидерландов получили доступ к телефону Кушнера и обнаружили сведения о тайных финансовых операциях на сотни миллионов долларов, связанных с ОАЭ, Саудовской Аравией и Израилем.

"Утверждения этого автора совершенно сумасшедшие и категорически ложные. Этого никогда не происходило", – написал Кушнер в соцсети X.

По его словам, автор публикации не предоставил никаких доказательств, подтверждающих обвинения: ни выписок с банковских счетов, ни данных о переводах денег, ни номеров счетов.

Кушнер также отметил, что в указанный период его действиям уделялось пристальное внимание со стороны прессы, конгресса США и спецпрокурора.

"Я добровольно сотрудничал с проводившими все эти расследования. Никакие эти обвинения никогда не всплывали. Потому что никакие из этих событий не происходили", – добавил он.

Зять президента назвал публикацию "возмутительной фабрикацией, которую выдают за журналистское расследование".

Ранее американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск против Кушнера, обвинив его в незаконном выполнении дипломатических функций. Истцы требуют запретить ему работать посланником американского лидера до того, как будут соблюдены требования к назначению. Кроме того, от Кушнера ждут раскрытия финансовой информации.