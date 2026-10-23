23 октября, 07:33Политика
Кушнер назвал ложными сообщения о причастности к тайным финансовым операциям
Фото: legion-media.com/Newscom/Press Service Of The President Of Ukraine
Зять президента США Джаред Кушнер категорически опроверг сообщения СМИ о причастности к многомиллионным тайным финансовым операциям. Информация об этом ранее была распространена американским журналом Vanity Fair.
Издание опубликовало отрывок из книги журналиста Мэттью Коула о предполагаемых секретных договоренностях Кушнера с ближневосточными лидерами. Как утверждалось в материале, спецслужбы Нидерландов получили доступ к телефону Кушнера и обнаружили сведения о тайных финансовых операциях на сотни миллионов долларов, связанных с ОАЭ, Саудовской Аравией и Израилем.
"Утверждения этого автора совершенно сумасшедшие и категорически ложные. Этого никогда не происходило", – написал Кушнер в соцсети X.
По его словам, автор публикации не предоставил никаких доказательств, подтверждающих обвинения: ни выписок с банковских счетов, ни данных о переводах денег, ни номеров счетов.
Кушнер также отметил, что в указанный период его действиям уделялось пристальное внимание со стороны прессы, конгресса США и спецпрокурора.
"Я добровольно сотрудничал с проводившими все эти расследования. Никакие эти обвинения никогда не всплывали. Потому что никакие из этих событий не происходили", – добавил он.
Зять президента назвал публикацию "возмутительной фабрикацией, которую выдают за журналистское расследование".
Ранее американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск против Кушнера, обвинив его в незаконном выполнении дипломатических функций. Истцы требуют запретить ему работать посланником американского лидера до того, как будут соблюдены требования к назначению. Кроме того, от Кушнера ждут раскрытия финансовой информации.