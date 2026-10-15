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15 октября, 13:00

Политика

На зятя Трампа подали в суд за незаконное ведение переговоров

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск против зятя президента США Дональда Трампа и его спецпосланника Джареда Кушнера, говорится на сайте организации.

Его обвиняют в незаконном выполнении дипломатических функций. Истцы требуют запретить ему работать посланником американского лидера до того, как будут соблюдены требования к назначению. Кроме того, от Кушнера ждут раскрытия финансовой информации.

С начала второго президентского срока Трампа, как отмечают в CREW, Кушнер наделен значительными дипломатическими полномочиями. Он представляет США на переговорах с Россией и Украиной, а также с иранской стороной и другими чиновниками. При этом утверждение сенатом он не проходил и финансовые декларации о зарплате не представлял.

Параллельно зять Трампа руководит инвестиционной компанией Affinity Partners. Около 99% ее средств принадлежит иностранным инвесторам в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ и других странах. В CREW считают, что пересечение бизнеса с дипломатической работой создает риски конфликта интересов.

Ранее сообщалось, что во время предвыборного выступления в Техасе глава Белого дома послал к черту участников акции протеста. Он обвинял демократов в загрязнении городов. В этот момент из зала стали раздаваться крики. После этого охрана вывела одного из протестующих, а затем начала выводить и других несогласных с президентом США. Трамп в ответ назвал их проплаченными и послал их "к черту".

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